India, l'elefante ferito si "rifugia" in un villaggio

Da mesi un elefante maschio ferito, noto come “tusker”, frequenta un villaggio alla periferia dello stato nord-orientale indiano dell'Assam in cerca di cibo. L'elefante spesso irrompe nei negozi e mangia i prodotti sugli scaffali, spingendo gli abitanti del luogo a erigere recinzioni di acciaio e filo spinato davanti alle loro case e ai chioschi lungo la strada. La popolazione gli ha fornito cibo e acqua, ma le sue frequenti visite - almeno due volte al giorno - a volte bloccano il traffico. Secondo i funzionari della fauna selvatica, l'elefante non è stato in grado di tornare nella vicina foresta della riserva di Amchang dopo essersi ferito a una zampa alcuni mesi fa. Gli ambientalisti hanno esortato il governo a impedire le invasioni e a creare corridoi che gli elefanti possano utilizzare per spostarsi attraverso le foreste in cerca di cibo.