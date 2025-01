Sono stati frenetici i preparativi lungo i fiumi della città per allestire una tendopoli grande quanto due terzi di Manhattan. Per un totale di 40 chilometri quadrati, con 150mila tende, 145mila bagni pubblici, e 3mila cucine a disposizione di chi arriva per partecipare ai riti e alle abluzioni nel fiume durante il pellegrinaggio induista.