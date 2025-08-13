Inchiesta urbanistica Milano, il tribunale del Riesame annulla due arresti

Annullati due arresti nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica milanese. Tornano liberi l'imprenditore Andrea Bezziccheri, patron di Bluestone, e l'ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra, rispettivamente in carcere e ai domiciliari dal 31 luglio scorso. A prendere la decisione è stato il Tribunale del Riesame di Milano, davanti al quale i sei arrestati dell'indagine avevano fatto ricorso contro le misure cautelari: sugli altri indagati il tribunale si pronuncerà nei prossimi giorni.