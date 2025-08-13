Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Il caso

Inchiesta urbanistica Milano, il tribunale del Riesame annulla due arresti

Tornano liberi l'imprenditore Andrea Bezziccheri, patron di Bluestone, e l'ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra, rispettivamente in carcere e ai domiciliari dal 31 luglio scorso

di Luca Amodio
13 Ago 2025 - 13:10
01:29 

Annullati due arresti nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica milanese. Tornano liberi l'imprenditore Andrea Bezziccheri, patron di Bluestone, e l'ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra, rispettivamente in carcere e ai domiciliari dal 31 luglio scorso. A prendere la decisione è stato il Tribunale del Riesame di Milano, davanti al quale i sei arrestati dell'indagine avevano fatto ricorso contro le misure cautelari: sugli altri indagati il tribunale si pronuncerà nei prossimi giorni.

milano

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri