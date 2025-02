Un incendio si è sviluppato su un treno Frecciargento in transito da Genova a Roma. L'allarme è scattato quando i sensori hanno rilevato le fiamme sotto uno dei vagoni. Il macchinista ha fermato il convoglio nella stazione di Lastra a Signa per consentire ai viaggiatori di scendere in sicurezza e ai soccorsi di intervenire. Nessuno è rimasto ferito.