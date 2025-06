Incendio Milano, le immagini dell'appartamento in fiamme

Nelle immagini dei vigili del fuoco l'incendio divampato al quarto piano di un edificio in viale Abruzzi al civico 64, a Milano. Una donna si è lanciata dal quarto piano per fuggire dalle fiamme ed è morta qualche ora dopo. Tutti i residenti dell’immobile sono stati evacuati a scopo precauzionale, rientrando nelle loro case qualche ora più tardi, tranne quelli del piano interessato dalle fiamme, per un per un totale di 12 appartamenti, per i quali è stato diffidato l'uso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.