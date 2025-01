Incendi a Los Angeles, motociclisti sfidano le fiamme per raccontare l'inferno in città

Circa 150mila persone nella Contea di Los Angeles restano sotto l'ordine di evacuazione per gli incendi, con più di 700 residenti che sono stati sfollati in nove rifugi. I funzionari hanno detto che è improbabile che la maggior parte degli ordini di evacuazione nell'area di Palisades venga revocata prima che l'allerta rossa scada mercoledì sera. In totale, i quattro incendi hanno consumato più di 160 chilometri quadrati, un'area più grande di San Francisco. Due motociclisti hanno sfidato le fiamme per raccontare l'inferno della città.