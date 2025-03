In Toscana il paese con più immigrati che residenti

Fino a poco tempo fa Firenzuola era un borgo dell'Appenino tosco-romagnolo famoso per la sua natura impervia e in parte incontaminata, a 80 chilometri da Firenze. Ci passavano gli amanti delle camminate ad ammirare le sue cave di pietra serena. Oggi fa notizia per la presenza di un Cas, centro di accoglienza straordinaria per immigrati, nella vicina frazione di San Pellegrino, dove gli 82 stranieri ospiti sono di più rispetto ai residenti, in tutto 58. "Siamo in minoranza, siamo noi che dobbiamo integrarci", dicono i cittadini che chiedono lo smantellamento del Cas.