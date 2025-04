A Teheran, in Iran, sono andate in scena manifestazioni per Gaza contro la ripresa delle operazioni militari. Le persone in strada hanno scandito slogano contro Israele e Gli Stati Uniti, sventolando bandiere palestinesi. L'Iran non intrattiene relazioni diplomatiche con Washington dal 1980, ma si appresta a tenere colloqui sul nucleare con funzionari statunitensi in Oman il 12 aprile.