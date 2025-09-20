Logo Tgcom24
Il treno di Kaliningrad, un cavallo di Troia per Mosca

Due collegamenti al giorno, 1200 chilometri circa da percorrere, quasi 20 ore di viaggio

di Isabella Josca
20 Set 2025 - 20:10
Il treno passeggeri tra Mosca e Kaliningrad collega regolarmente la capitale della federazione con l’exclave russa, stretta tra Polonia e Lituania con accesso al mar Baltico. Per raggiungere l'oblast o tornare in Russia, i convogli devono attraversare la Lettonia o la Lituania, viaggi resi possibili grazie a intricati accordi sul transito delle persone e controlli rigidi per assicurarsi che a bordo non ci siano soldati o persone sospette.
Ma è proprio qui che potrebbe scoccare la scintilla per un possibile allargamento della guerra voluta da Putin: un cavallo di Troia per Mosca che trasporta cittadini russi. Il Cremlino potrebbe simulare un guasto al convoglio quando si trova su territorio europeo, dire che i passeggeri vanno salvati e inviare unità di sicurezza appoggiate da truppe.

