Il treno di Kaliningrad, un cavallo di Troia per Mosca

Il treno passeggeri tra Mosca e Kaliningrad collega regolarmente la capitale della federazione con l’exclave russa, stretta tra Polonia e Lituania con accesso al mar Baltico. Per raggiungere l'oblast o tornare in Russia, i convogli devono attraversare la Lettonia o la Lituania, viaggi resi possibili grazie a intricati accordi sul transito delle persone e controlli rigidi per assicurarsi che a bordo non ci siano soldati o persone sospette.

Ma è proprio qui che potrebbe scoccare la scintilla per un possibile allargamento della guerra voluta da Putin: un cavallo di Troia per Mosca che trasporta cittadini russi. Il Cremlino potrebbe simulare un guasto al convoglio quando si trova su territorio europeo, dire che i passeggeri vanno salvati e inviare unità di sicurezza appoggiate da truppe.