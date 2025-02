Il tesoro dei Casamonica

Ville con piscina, auto di lusso, orologi e gioielli preziosi, ma anche mobili e suppellettili di enorme valore, spesso arricchiti con dettagli in oro zecchino. Per i Casamonica la ricchezza si doveva vedere a colpo d'occhio, e così erano tutte le proprietà di Giuseppe, classe 1950, e del figlio Guerrino, detto Pelè, 54 anni. Sequestrate a giugno 2020 in un maxi blitz delle forze dell'ordine, su disposizione del Tribunale di Roma, e ora definitivamente confiscate dallo Stato. Dopo un iter processuale durato 5 anni, la Cassazione ha infatti respinto i ricorsi dei legali dei Casamonica e confermato in via definitiva la confisca dei beni per un valore di oltre 3 milioni di euro. Ville e case ora saranno destinati a ospitare strutture sociali, come un asilo nido o la sede di una onlus.