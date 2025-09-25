Il re dei manga Go Nagai celebra i 50 anni di Ufo Robot con un orologio in edizione limitata

Mazinga Z, Jeeg Robot, Goldrake, sono tutti robot disegnati dalla fantasia di Go Nagai, il più grande fumettista di anime che ha fatto scattare a Milano la manga mania. In coda davanti alla boutique che ha presentato un orologio in edizione limitata per celebrare i 50 anni di Ufo Robot, centinaia di fans. Sono arrivati da ogni parte d'Italia con tantissimi memorabilia: magliette, cd, riviste.