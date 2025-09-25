Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
a Milano

Il re dei manga Go Nagai celebra i 50 anni di Ufo Robot con un orologio in edizione limitata

Il più grande fumettista di anime"ha con il nostro Paese"un rapporto speciale: ha illustrato anche la Divina Commedia

di Adele Costantini
25 Set 2025 - 13:42
01:34 

Mazinga Z, Jeeg Robot, Goldrake, sono tutti robot disegnati dalla fantasia di Go Nagai, il più grande fumettista di anime che ha fatto scattare a Milano la manga mania. In coda davanti alla boutique che ha presentato un orologio in edizione limitata per celebrare i 50 anni di Ufo Robot, centinaia di fans. Sono arrivati da ogni parte d'Italia con tantissimi memorabilia: magliette, cd, riviste.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri