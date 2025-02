Il giallo del costumista di "Parthenope" morto a Capri: per la famiglia non fu suicidio

Due i punti da chiarire. La quantità di acqua trovata nei polmoni durante l'autopsia e la mancanza di fratture, anche se non è chiaro se siano state fatte o meno radiografie per accertarle. "Se davvero Luca - afferma il fratello - ha fatto un volo di cento metri non può arrivare a mare senza fratture. Non è compatibile con l’area in cui è successo". Circostanze che hanno indotto i familiari a ingaggiare come consulente l’ex comandante dei Ris, il generale Luciano Garofano. Un giallo da un anno e mezzo senza risposta per il quale era rimasta aperta la sola pista del suicidio. Ascoltati i familiari, la squadra mobile di Napoli dovrà valutare se seguire la pista del possibile omicidio o dell'incidente mortale.