Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
NUOVA VESTE

Il futuro di BlazBlue Entropy Effect X

Uno sguardo al nuovo capitolo della serie, che abbraccia il genere dei giochi d'azione roguelite.

12 Nov 2025 - 09:15
01:36 