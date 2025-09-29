Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
E-Planet
E-PLANET

Il caldo intenso pericoloso per la salute umana

La conferma di uno studio britannico

29 Set 2025 - 10:34
00:41 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri