Il boom di Youpol, ecco come funziona l'app della polizia per segnalare i reati

Uno strumento importante nella lotta alla criminalità e agli abusi che passa proprio dai cittadini. Successo per Yupol , l'app della polizia per segnalare pusher, bulli e violenze domestiche. Nei giorni scorsi ha consentito a una ragazzina del ravennate di filmare e segnalare i maltrattamenti di un uomo sulla madre fra le mura domestiche. Un canale riservato che può trasformarsi all'occorrenza in una chat diretta con gli agenti che intercettano in questo modo un'immensa platea di cittadini che altrimenti non andrebbero in commissariato per segnalare quello che vedono per strada, fuori dalle scuole, ma anche dentro casa.