Idf mostra colonne di carri armati in marcia verso Gaza

L'esercito israeliano ha rilasciato immagini che mostrano colonne di carri armati e veicoli corazzati per il trasporto delle truppe che vanno in direzione sud, mentre la divisione 36 ha iniziato a prepararsi dopo mesi di attività operativa nel nord e in Libano. La più grande divisione corazzata dell'Idf quindi si è unita alla divisione Gaza e alla 252, già operative nel sud.