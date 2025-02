I Servizi Segreti contro il procuratore Lo Voi

Se non fu dolo, quanto meno si è trattato di grave negligenza. Argomenta così il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza - ossia il vertice dell'intelligence italiana - l'esposto inviato alla procura di Perugia sul procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi. Il magistrato è finito sotto la lente di ingrandimento dei colleghi umbri per non aver protetto - secondo l'ipotesi di reato - le informazioni riservate sul capo di gabinetto di Palazzo Chigi, Gaetano Caputi - a sua volta sottoposto a verifica da parte dei Servizi - finite sulla prima pagina di un quotidiano.