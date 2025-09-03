Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tv & spettacolo
FAMIGLIA DIVISA

I figli di Alain Delon ancora in lotta per l'eredità

Alain-Fabien, terzogenito dell'attore, ha avviato una nuova azione legale contro i fratelli Anthony e Anouchka

di Maria Vittoria Corà
03 Set 2025 - 13:17
01:32 

"Quando accadrà, tra i miei figli sarà guerra", confidava agli amici più cari Alain Delon. Così è stato e così è ancora oggi. Continua, infatti, la battaglia legale per l'eredità della leggenda del cinema. La famiglia è sempre più divisa: ora Alain-Fabien, terzogenito dell'attore, ha avviato una nuova azione legale contro i fratelli Anthony e Anouchka, chiedendo che anche l'ultimo testamento venga annullato. "Quando ha firmato quelle carte, papà non era più in grado di intendere e di volere", sostiene.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri