I figli di Alain Delon ancora in lotta per l'eredità

"Quando accadrà, tra i miei figli sarà guerra", confidava agli amici più cari Alain Delon. Così è stato e così è ancora oggi. Continua, infatti, la battaglia legale per l'eredità della leggenda del cinema. La famiglia è sempre più divisa: ora Alain-Fabien, terzogenito dell'attore, ha avviato una nuova azione legale contro i fratelli Anthony e Anouchka, chiedendo che anche l'ultimo testamento venga annullato. "Quando ha firmato quelle carte, papà non era più in grado di intendere e di volere", sostiene.