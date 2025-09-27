I 21 punti del piano Trump per Gaza

I palestinesi di Gaza verranno incoraggiati a restare nella Striscia, tutti gli ostaggi saranno liberati e le truppe israeliane si ritireranno gradualmente da Gaza. In più ci sarà un'amnistia per gli esponenti di Hamas che accetteranno di deporre le armi e si lavorerà per far nascere uno Stato palestinese. Sono i dettagli del piano di Donald Trump per fermare la guerra in Medio Oriente. 21 punti, pubblicati in anteprima dal sito web israeliano the Times of Israel, a cui ha lavorato Steve Witkoff, l'inviato della Casa Bianca. Il piano sarebbe già stato presentato a diversi paesi arabi e musulmani a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu. Il testo presenta novità che segnano un drastico cambio di rotta da parte dell'amministrazione Usa: non si parla più esplicitamente di riviera del medio oriente né di spostamento forzato di due milioni di Gazawi ma si legge che "nessun palestinese sarà costretto a lasciare Gaza".