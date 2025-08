Hiroshima, il mondo ricorda gli 80 anni dalla bomba atomica

Erano le 8.15 del 6 agosto 1945 quando un Boeing B29 dell'esercito statunitense sganciò la bomba atomica denominata Little Boy sulla città di Hiroshima, importante centro portuale del Giappone. Tre giorni dopo la stessa sorte toccò alla vicina Nagasaki: oltre 210mila le vittime in gran parte civili tra chi perse la vita subito e chi nei mesi successivi a causa del materiale radioattivo rimasto nell'aria; più di 150mila i feriti. Distrutto almeno il 70% degli edifici. Ottant'anni dopo il Giappone e il mondo intero ricordano le due esplosioni che cambiarono per sempre la storia, inaugurando l'era del nucleare e mostrando a chiunque il potenziale di una tecnologia in grado di distruggere tutta l'umanità. La scelta fu presa dal presidente americano Truman per porre fine più rapidamente alla seconda guerra mondiale. A oggi il Giappone è l'unica nazione vittima di un attacco nucleare in tempo di guerra.