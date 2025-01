Hawaii, riprende l'eruzione del vulcano Kilauea

L'eruzione del vulcano Kilauea, iniziata il 23 dicembre, è ripresa come un piccolo e lento flusso, per poi trasformarsi in una fontana di lava che ha raggiunto i 60 metri di altezza, secondo l'Osservatorio Vulcanologico delle Hawaii. L'Osservatorio ritiene possibile che l'altezza delle fontane possa aumentare con l'eruzione di lava più ricca di gas. Al momento la lava non rappresenta una minaccia per le abitazioni o le infrastrutture.