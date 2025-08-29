Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
'back to Hogwarts'

Harry Potter, torna puntuale il fenomeno per aspiranti maghi e streghe

Tante iniziative, fra programmazioni speciali, esperienze a tema e ritorni al cinema

di Maria Vittoria Corà
29 Ago 2025 - 14:07
01:32 

"Dev'esserci un errore qui, dice binario 9 e 3 quarti, ma non esiste, vero?". La magia inizia qui. E si ripete, puntuale, anno dopo anno. E' quasi il 'back to Hogwarts'. Per gli aspiranti maghi e streghe di tutto il mondo il tanto atteso momento di tornare sui banchi di scuola è un appuntamento da celebrare in grande stile: tante le iniziative, fra programmazioni speciali, esperienze a tema e ritorni al cinema, a partire da "Harry Potter e il calice di fuoco", quarto capitolo della saga, che festeggia quest'anno il suo 20esimo anniversario.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri