Hamas ha consegnato la soldatessa israeliana Agam Berger alla Croce Rossa nella Striscia di Gaza, nell'ambito dell'accordo per il cessate fuoco e il rilascio degli ostaggi. La giovane, circondata da decine di uomini armati, al momento del suo rilascio è apparsa sorridente, in grado di camminare da sola, dopo 482 giorni in cattività. La soldatessa è stata condotta sul palco allestito per la sua liberazione e ha salutato.