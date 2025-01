Hamas: "Domani libere 4 soldatesse, c'è la lista dei nomi"

Hamas ha reso noti i nomi degli ostaggi che saranno liberati domani, si tratta di quattro soldatesse. Le autorità israeliane hanno chiesto ai media di non pubblicare i nomi finché non fossero informate le famiglie. La Bbc ha poi indicato che si tratta delle ventenni Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, sottolineando che saranno liberate in cambio di 180 prigionieri palestinesi detenuti nello Stato ebriaco. Israele afferma che la lista "viola l'accordo" che "prevede per prima la liberazione di donne civili", ma la accetta.