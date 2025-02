Un abbraccio tanto atteso quello tra Assunta Vaiano, colpita due settimane fa da arresto cardiaco mentre era al lavoro, e i suoi soccorritori: tre carabinieri che l’hanno tenuta in vita prima dell’arrivo del 118. Assunta dovrà fare parecchi accertamenti ma adesso per lei conta solo il presente e la gratitudine per i suoi angeli custodi.