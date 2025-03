Guerra in Ucraina, l'annuncio di Zelensky: "Oggi parlerò con Trump"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrà in giornata una conversazione con l'omologo statunitense Donald Trump. Lo ha affermato lo stesso Zelensky, nel corso di una conferenza stampa con il capo dello Stato finlandese, Alexander Stubb. "Oggi avrò un colloquio con il presidente Trump", con il quale "discuteremo i dettagli per le prossime mosse. Abbiamo avuto un incontro davvero positivo dei nostri collaboratori, e credo sia andato tutto bene, a parte per la Russia". ha aggiunto Zelensky.