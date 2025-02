Google Maps si adegua a Trump: il Golfo del Messico diventa Golfo d'America

Dopo l'annuncio l'ufficialità: Google Maps ha sostituito il nome del Golfo del Messico con quello di Golfo degli Stati Uniti d'America per gli utenti statunitensi. L'azienda ha iniziato a implementare il cambiamento dopo che il governo Usa ha aggiornato il nome sulle sue mappe ufficiali, in seguito a un ordine esecutivo firmato da Trump il suo primo giorno in carica.