Gli Stati Uniti sospendono gli aiuti esteri: "Servono a destabilizzare la pace"

Donald Trump l'ha firmato appena tornato alla Casa Bianca: un provvedimento per sospendere i programmi di assistenza all'estero, finanziati dal governo americano. Un'urgenza dettata dalla volontà di fare chiarezza su come vengono spesi i soldi che dalle tasche dei contribuienti finiscono nelle casse della sterminata galassia di organizzazioni che operano nel mondo. Nel mirino USaid, l'Agenzia federale per lo sviluppo internazionale che gestice quasi 50 miliardi di dollari all'anno. Secondo il Tycoon in modo non sempre trasparente.