Giorgia Meloni sull'Ucraina: "Lavoriamo per una pace giusta e duratura"

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rilasciato dichiarazioni congiunte dopo l’incontro con il primo ministro svedese Ulf Kristersson a Palazzo Chigi. "L'impegno di tutti è gettare le basi di una pace giusta e duratura in Ucraina, che si avrà solamente se a Kiev saranno date adeguate garanzie di sicurezza per essere certi che non accada di nuovo, e che le nazioni europee che si sentono minacciate possano sentirsi al sicuro", ha detto il premier.