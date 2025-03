Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il tempio buddista Kiyomizudera, a Kyoto, in occasione della seconda tappa della sua visita ufficiale in Giappone. Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura e dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, si recherà poi a Hiroshima per l’ultima tappa del viaggio istituzionale dove visiterà il Memoriale della Pace e il museo.