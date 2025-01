Giappone, la giornata in cui si celebra il passaggio dei giovani all'età adulta

Il Giappone ha celebrato il Giorno della maggiore età (Coming of Age Day), una festività nazionale che commemora il passaggio dei giovani all'età adulta. La ricorrenza, che si tiene il secondo lunedì di gennaio, è un segno distintivo dell'inverno, arrivando dopo le celebrazioni del Capodanno e prima delle feste dei ciliegi in fiore all'inizio della primavera. In tutto il Paese, i cittadini si radunano per ammirare i sofisticati abiti indossati dai giovani per celebrare questo importante passaggio dalla giovinezza all’età adulta. Il Giappone ha ufficialmente abbassato l'età della maggiore età da 20 a 18 anni, ma molti dei partecipanti alla festa sono ancora ventenni.