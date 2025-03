Gerusalemme, scontri polizia-manifestanti davanti a casa di Netanyahu

Scontri tra manifestanti e polizia davanti alla residenza del premier Benjamin Netanyahu, a Gerusalemme, in Israele. Centinaia di persone si sono riunite di fronte alla casa del leader israeliano per protestare contro gli attacchi a Gaza. La polizia ha usato cannoni ad acqua per disperdere la folla dopo che aveva cercato di sfondare le barricate per accedere alla residenza. Diversi manifestanti, tra cui un legislatore dell'opposizione, sono stati scaraventati a terra dagli agenti di polizia.