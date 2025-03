Gerusalemme, in migliaia in strada contro la ripresa dei raid su Gaza

Diverse migliaia di persone hanno preso parte a una protesta antigovernativa, bloccando l'ingresso principale di Gerusalemme mentre marciano verso la residenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. I dimostranti si oppongono agli sforzi del governo per licenziare il capo dello Shin Bet Ronen Bar e alla ripresa delle ostilità a Gaza. "E' tempo di porre fine a questa follia prima che non abbiamo più nessuno da salvare, prima che non ci resti più un Paese", ha esclamato rivolgendosi alla folla il leader della protesta Shikma Bressler.