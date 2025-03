Gerusalemme, in migliaia in marcia contro Netanyahu

In Israele proseguono le manifestazioni contro il governo di Netanyahu. In migliaia scendono in strada per andare verso la Knesset, il Parlamento israeliano, dopo che il giorno precedente i cittadini si erano diretti verso la casa del premier. I manifestanti protestano contro la ripresa della guerra a Gaza e contro il licenziamento del capo dello Shin Bet. In molti, tra cui anche giornalisti, accusano Netanyahu di aver ricominciato con i raid per ricompattare il suo governo (nel quale è rientrata l'estrema destra) e rimandare di nuovo il processo per corruzione. A protestare sono anche le famiglie degli ostaggi, secondo cui la pressione militare non servirà a riportarli a casa.