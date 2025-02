Gerusalemme, arrestati due storici librai palestinesi

Decine di persone si sono radunate davanti a un tribunale di Gerusalemme per protestare contro l'arresto di due librai palestinesi nella zona est della città. Mahmoud Muna e suo nipote, Ahmad Muna, sono stati fermati dalla polizia israeliana per “turbamento dell’ordine pubblico”. Nel mirino degli agenti alcuni volumi, in arabo e in inglese, tra cui uno, per bambini, intitolato "from the river to the sea".“Hanno usato Google Translate sui libri e hanno portato via quelli che non gli piacevano – ha detto Mourad Muna, fratello di Mahmoud – hanno persino trovato una copia di Haaretz con una foto degli ostaggi e hanno chiesto cosa fosse, dicendo che era incitamento. Hanno preso ogni libro con sopra una bandiera palestinese”.