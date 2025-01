A Mannheim, in Germania, un tir è uscito di strada e si è schiantato nel giardino di u abitazione. Il camionista è rimasto leggermente ferito. Il grosso mezzo ha fermato la sua corsa schiantandosi contro un piccolo edificio usato come capanno, distruggendolo completamente. Fortunatamente al momento dell’incidente all’interno non vi era nessuno.