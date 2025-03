Sono più di 500mila i passeggeri rimasti a terra per lo sciopero del personale in 13 aeroporti tedeschi indetto dal sindacato Ver.di. Per 24 ore, i dipendenti dei servizi pubblici degli operatori aeroportuali, dei servizi di assistenza a terra e dei dipartimenti di sicurezza aerea incrociano le braccia per varie controversie salariali. Secondo le stime i voli cancellati saranno oltre 3.400 voli.