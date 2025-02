Germania, l'arrivo di Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, in Germania, in mezzo a forti preoccupazioni e incertezze sulla politica estera dell'amministrazione Trump. Il futuro dell'Ucraina sarà il punto principale all'ordine del giorno dopo una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti e il leader russo Vladimir Putin. I due leader hanno promesso di lavorare insieme per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, che dura ormai da 3 anni.