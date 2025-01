Genova, sorelle si lanciano nel vuoto: migliorano le condizioni della 36enne sopravvissuta

Sono in miglioramento le condizioni della donna rimasta ferita gravemente ieri dopo essersi gettata dalla finestra di casa a Genova. Pochi istanti prima, la sorella, madre di quattro bambini, si era lanciata dalla stessa finestra rimanendo uccisa. All'origine della tragedia ci sarebbero le tensioni delle due donne per l'udienza per l'affidamento dei figli in programma venerdì. La sorella morta era separata dal marito, che aveva anche denunciato per maltrattamenti.