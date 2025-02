Genova, escursionista cade in un burrone: il salvataggio

I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un 70enne caduto in una scarpata per circa 10 metri mentre percorreva l'acquedotto storico di Genova. Il salvataggio dell'uomo è stato effettuato da una squadra da terra che ha provveduto a stabilizzare la persona su una barella e l'elicottero Drago che lo ha poi recuperato a bordo, per il successivo trasporto in ospedale. A collaborare alle manovre di soccorso il personale del 118 e del soccorso alpino.