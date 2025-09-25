Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
NON SOLO BOND

Gemma Chan sarà in 007: First Light

L'attrice vestirà i panni della dottoressa Selina Tan nella nuova avventura videoludica di James Bond.

25 Set 2025 - 16:17
01:18 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri