Gb, stretta sulle patenti degli over 70

Il governo britannico annuncia una stretta sulle patenti per gli over 70. Come già si discute in Italia, anche Oltremanica cresce la preoccupazione per la sicurezza stradale legata agli automobilisti più anziani. Secondo le nuove proposte, chi ha superato i 70 anni dovrà sostenere un test oculistico obbligatorio ogni tre anni, in occasione del rinnovo della patente La decisione arriva dopo un’inchiesta su quattro decessi causati da conducenti con vista compromessa, che ha portato esperti e autorità a definire il sistema britannico “il più lassista d'Europa".