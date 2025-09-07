Gb, agli Interni la ministra velata contro i migranti

Nel luglio dello scorso anno aveva giurato con il velo dopo la sua elezione in Parlamento, diventando il simbolo di una nuova generazione politica per il Paese. Oggi Shabana Mahmood è la nuova ministra degli Interni Britannica, prima donna musulmana a guidare un grande dicastero a Downing Street. La deputata di origini pachistane – che ha già maturato esperienza come ministro della Giustizia – è chiamata a gestire uno dei dossier più difficili per il governo Starmer: la lotta alll’immigrazione clandestina. Nonostante le promesse elettorali, il numero di persone arrivate con i gommoni dalla Francia ha superato le 50mila unità dall'insediamento del governo laburista. Una nomina non priva di polemiche: la linea dura che intende adottare Mahmood, dalle restrizioni sui visti alle nuove regole sull'asilo, rischia di dividere elettorato e partito.