Liberate questa mattina a Gaza le 4 soldatesse prigioniere di Hamas per 477 giorni. Sorridenti e tenendosi per mano, sono state fatte salire su un palco allestito dai terroristi. In piazza a Tel Aviv la tensione si è sciolta in un applauso. Consegnate alla Croce Rossa, le rapite sono tornate a casa. In cambio, rilasciati 200 palestinesi