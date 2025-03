Gaza sotto le bombe, Netanyahu: "Si tratterà sotto il fuoco"

Seconda notte di bombardamenti sulla Striscia di Gaza dopo la rottura della tregua. "Si potrà trattare ma lo si farà sotto il fuoco", ha annunciato in televisione il premier Netanyahu spiegando agli israeliani di aver interrotto il cessate il fuoco perché Hamas "ha rifiutato di prorogare l'accordo e di liberare tutti gli ostaggi". Nel mirino di Israele i comandanti di diversi gruppi armati a Gaza, ma non i leader più importanti come Mohammed Sinwar, fratello minore di Yahya, per il rischio che si facciano scudo con gli ostaggi.