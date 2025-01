Gaza, migliaia di palestinesi in marcia verso ciò che resta delle proprie case

Nel secondo giorno di cessate il fuoco tra Hamas e Israele, migliaia di palestinesi si sono mossi in tutta Gaza lunedì mattina per tornare alle proprie case e a ciò che ne resta. Dopo 15 mesi di guerra, tre ostaggi israeliani sono stati rilasciati e decine di prigionieri palestinesi sono usciti dalle carceri dello Stato ebraico. I cieli sopra la Striscia e Israele sono stati silenziosi per la prima volta in oltre un anno di conflitto. Intanto oltre 630 camion con aiuti umanitari sono entrati a Gaza, come previsto dall'accordo di tregua.