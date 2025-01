Gaza, la Croce Rossa consegna Agam Berger all'esercito israeliano

La Croce Rossa ha consegnato Agam Berger all'esercito israeliano a Gaza. La soldatessa è stata liberata da Hamas a Jabaliya, nel nord della Striscia. La soldatessa, vestita con un'uniforme militare, scortata da miliziani incappucciati, dopo una cerimonia è stata affidata all'organizzazione medica. L'Idf poi ha condotto Berger in territorio israeliano, per un primo controllo e per riabbracciare i genitori.