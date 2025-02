Sono stati rilasciati Sagui Dekel-Chen, Sasha Troufanov e Iair Horn. I tre ostaggi nelle mani di Hamas dal 7 ottobre 2023 sono stati consegnati dalla Croce Rossa alle truppe delle forze israeliane nella Striscia di Gaza. I tre ex ostaggi sono stati poi trasferiti in una base militare nei pressi della comunità di confine di Re'im, per un controllo iniziale.