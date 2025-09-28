Garlasco, perché non furono trascritte alcune intercettazioni?

"Non si riesce a individuare alcun movente a carico di Andrea Sempio". Così scriveva l'ex procuratore aggiungo di Pavia, Mario Venditti, nella sua prima richiesta di archiviazione - poi accolta dal Gip - il 16 marzo del 2017. Tre anni dopo ce ne sarebbe stata un'altra, per la quale l'ex pm ha più volte dichiarato di aver deciso in 21 minuti, ma che avrebbe potuto farlo anche in 21 secondi. Tutto ora ruota intorno a quegli atti. Dietro a quelle due archiviazioni la Procura sospetta che ci sia il reato di corruzione in atti giudiziari. Venditti avrebbe ricevuto soldi dalla famiglia di Sempio - oltre 40 mila euro - per allontanare ogni indagine. Andrea, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L'accusa sospetta che abbia saputo in anticipo le domande dell’interrogatorio a cui venne sottoposto. Inoltre non si capirebbe perché molte delle intercettazioni che oggi alimentano i sospetti su di lui, otto anni fa non siano state trascritte.