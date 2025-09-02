Logo Tgcom24
il delitto di chiara poggi

Garlasco, la nuova inchiesta entra nella fase decisiva

Nell'ulteriore confronto fra i periti tornano in primo piano le analisi genetiche

di Tito Giliberto
02 Set 2025 - 12:50
01:32 

Con un ulteriore confronto fra i periti in queste ore, l'inchiesta sul delitto di Garlasco entra nella fase decisiva delle analisi genetiche. E dal Ris di Parma arriva il fascicolo con i dati sulle unghie della vittima raccolti nel 2007. Le tracce di dna dunque potranno essere rivalutate in modo nuovo, alla luce di tecnologie più moderne. "Questi elementi saranno molto utili", dice la difesa di Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara Poggi, ormai quasi arrivato a fine pena. "E dire che alcuni rilievi sulle unghie 18 anni fa erano stati considerati inutili", sottolineano i periti di parte, fiduciosi in un'imminente svolta.

