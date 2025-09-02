Garlasco, la nuova inchiesta entra nella fase decisiva

Con un ulteriore confronto fra i periti in queste ore, l'inchiesta sul delitto di Garlasco entra nella fase decisiva delle analisi genetiche. E dal Ris di Parma arriva il fascicolo con i dati sulle unghie della vittima raccolti nel 2007. Le tracce di dna dunque potranno essere rivalutate in modo nuovo, alla luce di tecnologie più moderne. "Questi elementi saranno molto utili", dice la difesa di Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara Poggi, ormai quasi arrivato a fine pena. "E dire che alcuni rilievi sulle unghie 18 anni fa erano stati considerati inutili", sottolineano i periti di parte, fiduciosi in un'imminente svolta.